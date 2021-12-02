〈台幣〉午後豬羊變色 翻貶收27.766元

無懼美股重挫，台北股匯今 (2) 日走自己的路，外資持續買超台股並匯入，帶動新台幣兌美元匯率早盤續升，一度逼近 27.7 元關卡，但出口商交易意願低迷，終場匯價升幅回吐，微貶 0.6 分，收在 27.766 元，台北及元太外匯市場總成交值略縮至 16.365 億美元。

變種病毒 Omicron 持續蔓延，美國出現首例確診，引發市場一陣恐慌，道瓊周三高低震盪近 1000 點，終場翻黑跌逾 460 點，油價應聲下挫，美元指數則轉強站回 96 關卡。

台股今天表現有撐，台積電、聯發科等電子股匯集資金，航運股午盤後漲勢逐漸擴大，帶動指數漲 138 點，收在 17724 點；新台幣兌美元匯率以 27.77 元貶值開盤後，在外資匯入下，隨即轉為升值，最高來到 27.709 元，升值 5.1 分。

不過，時序進入月初，出口商不急於拋匯，加上台幣近日升勢過猛，央行持續介入調節穩定匯率，新台幣兌美元匯率午後豬羊變色，以 27.766 元作收，貶值 0.6 分，台北外匯市場成交值 11.42 億美元，元太外匯市場成交值 4.945 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.3%，韓元逆勢升值 0.28%，日圓也升 0.13%，新加坡幣則貶值 0.29%，歐元貶 0.27%，人民幣貶 0.09%，新台幣貶值幅度相對較小。