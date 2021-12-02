台積電、貨櫃三雄穩軍心 台股放量漲138點收17724點

美國傳出首例 Omicron 確診，美股應聲下挫，但台股今 (2) 日仍表現抗跌，台積電領軍半導體族群走強，加上貨櫃三雄放量急漲，終場指數上漲 138.89 點，收在 17724.88 點，成交值放大到 3842.82 億元；櫃買指數則跌 0.89 點或 0.39%，收 225.67 點，成交值 1146.92 億元，上市櫃成交值合計 4989.74 億元。

晶圓代工龍頭台積電 ADR 周三逆勢收高，帶動台股現貨大漲，台積電一度衝上 614 元，終場收 613 元，漲幅 2%；聯電與美光官司和解後，又進一步宣布擴大業務合作，激勵 ADR 強漲逾 5%，但今天股價開高走低，終場翻黑收 66.8 元。

美光宣布擴大與聯電合作，據悉雙方已簽下長約，確保產能供給，而 NAND Flash 控制 IC 廠群聯董事長潘健成即為促成合作關係的背後推手，市場看好明年可望取得更多訂單，今日吸引大量買盤湧入，群聯股價直奔漲停 458.5 元，一舉衝破短均及半年線、年線等多道關卡。

傳產族群中以航運、鋼鐵相對強勢，貨櫃三雄第 4 季營運可期，萬海強勢亮燈漲停，長榮、陽明也放量大漲逾 6%；不過，航空雙雄華航與長榮航則受 Omicron 衝擊，各國陸續關閉邊境，拖累股價表現，均重挫逾 3%。中鋼領軍鋼鐵股走堅，勁揚 2.4%，收在 33.9 元，中鴻、高興昌、威致等也獲資金青睞。

英業達太陽能電池子公司英穩達負債總額超過 22 億元，董事會決議向法院聲請破產，拖累英業達今天股價走疲，最低跌至 25.2 元，終場跌勢收斂至 2%，收 25.55 元。