想不到！台股11月漲幅冠軍 竟是這支全額交割股王

新藥公司藥華藥 (6446-TW) 新藥 P1101，用於治療真性紅血球增多症（PV），上月 13 日受取得美國藥證享享 7 年市場獨占權利多激勵，單月股價從 94.9 元翻漲逾倍到 226 元，漲幅超越元宇宙概念股與航空族群，達 238%。今（2）日藥華藥開盤價為 240 元，令市場意外的是，原來台股 11 月漲幅冠軍至今竟然是被櫃買中心以歐洲 AOP 商業糾紛因素列為全額交割股，未想到在全額交割雞蛋水餃股名單中，竟出現單月漲幅倍翻、股價三位數的「全額交割股王」。

藥華藥表示，P1101 獲得美國 FDA 三項第一的肯定，包括核准「無病人先前是否接受過其他治療方式均可以使用」、「用於 PV 治療的干擾素」以及「可用於所有成人 PV 患者」。且 P1101 價格比美國藥廠 Incyte 開發的 PV 二線用藥 jakafi 更具競爭力，鑒於 jakafi 在美上市七年銷售額即達到 10 億美元，市場相當看好 P1101 未來銷售額有望超越 jakafi。

回顧今年 8 月底藥華藥因在美訴訟未及時揭露，被櫃買中心打入全額交割採預收款券交易後，股價由 109 元最低在 10 月初殺到 70.3 元，當時更傳出忿忿不滿的股民灌爆金管會電話投訴櫃買接到惡意誤導的爆料，做出過當處置，事後藥華藥也緊急向櫃買澄清公司仍握有瑞士專利，且配合改善相關 SOP。不過藥華藥目前因為與歐洲代理商 AOP 事涉遠高於公司淨值的 1.5 億歐元（約新台幣 51 億元）賠償金的官司還在進行中，仍被櫃買關在全額交割禁閉室。但在藥華藥 11 月 13 日順利取得美國藥證、股價單月飆漲兩倍後，股民心情已經截然不同，看好獲利遠超賠償金與預期官司有機會朝和解方向發展，更有股民開心戲稱抱到「全額交割股王」。

PV 為一種慢性的罕見早期血癌，如不持續治療控制，有惡化為白血病或骨髓纖維化的風險。目前美國約有 16 萬餘名 PV 病患，根據藥華藥美國子公司市場調查，P1101 在美目標病患數超過 8 萬人，且每年新增約 6 千人，藥華藥新藥 P1101 是美國唯一 PV 一線用藥，一年療程 26 劑總藥價費用為新台幣 507 萬元，藥華藥的目標病患族群鎖定 8 萬名，未來將搶攻逾 4,000 億元市場商機，目前已陸續接獲訂單，在美國各州啟動銷售。

