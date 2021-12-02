美股重點新聞摘要2021年12月02日

美股重點新聞摘要2021年12月02日。(圖:AFP)
美股重點新聞摘要2021年12月02日。(圖:AFP)
今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

韓國第三季 GDP、11 月 CPI

Fed 褐皮書：物價受需求強勁、供應鏈中斷影響強勁上漲

美國聯準會（Fed）周三（1 日）公布的經濟褐皮書顯示，美國經濟在 10 月初到 11 月上半月以「適度至溫和」的速度成長，但在供應鏈中斷和勞力短缺的情況下，物價普遍上漲。閱讀全文...

全球 11 月製造業加速擴張 但 Omicron 病毒攪局恐加劇供給瓶頸

根據周三 (1 日) 公布的報告，儘管嚴重的供應瓶頸仍存在，從亞洲、歐洲到美國，全球製造業 11 月持續擴張，但近期爆出的新變種病毒 Omicron 成為各國最新隱憂，專家認為供應鏈恐面臨更多挑戰。閱讀全文...

愛奇藝不敵虧損傳大規模裁員 明年春節恐怕還有第二波

中國影音串流平台愛奇藝傳出最大規模裁員，比例可能達 20% 到 40% 之間，範圍波及整個公司，並且在明年春節前後可能還有第二波裁員，目前愛奇藝對大規模裁員並未做出回應。閱讀全文...

Meta 選擇亞馬遜 AWS 為關鍵長期雲端提供商

週三 (1 日) 元宇宙公司 Meta (原臉書) 選擇亞馬遜旗下 AWS (Amazon Web Services) 為其關鍵的長期戰略雲端提供商，兩家公司將合作幫助企業在 AWS 上使用 PyTorch 並擴展深度學習模型。閱讀全文...

Jefferies：若全球完全開放 油價有機會攀至 150 美元

近期受到 Omicron 新變異株干擾，油價走勢震盪不斷。Jefferies 分析師認為，考慮到全球仍高度仰賴化石燃料，一旦經濟完全開放，油價將繼續大幅走高，甚至可能達到每桶 150 美元，從而掀起通膨恐慌情緒。閱讀全文...

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