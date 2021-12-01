聯家軍扮多頭部隊 台股漲158點收17585點收復月線

無懼美股四大指數周二全面重挫，台北股匯今 (1) 日上演雙漲走勢，聯發科、聯電扮演多頭主攻部隊，台積電同步翻揚，傳產、金融也來助攻，帶動指數漲幅擴大，一度站上 17600 點，終場上漲 158.23 點，收在 17585.99 點，成功收復月線，成交值縮至 2936.96 億元；櫃買指數上漲 0.27 點或 0.12%，收在 226.56 點，成交值 1040.63 億元，上市櫃總成交值合計 3,977.59 億元。

晶圓代工廠聯電近來利多頻傳，除了與美光達成全球和解協議外，還傳出長約將啟動新一波漲價，今天在大量買盤追捧下，漲幅放大至 5% 以上，終場收 67 元，為 9 月底以來新高；台積電早盤偏弱，在平盤下方震盪，隨著買盤回籠，股價一度漲至 603 元，終場上漲 1%，成功收復 600 元關卡。

聯發科同步獲得資金點火，強勢大漲逾半根停板，站穩千元並收復所有均線，終場收 1065 元，泛聯發科集團的九暘、亞信直奔漲停，晶心科勁揚逾 5%，其他 IC 設計股也都表現活蹦亂跳，偉詮電一度亮燈漲停，聯詠、敦泰、創惟、矽創、新唐、松翰、盛群、晶豪科漲勢都相當凌厲。

高價股今天激情消退，除聯發科外普遍走低，股后信驊重挫逾 3%，世芯 - KY 又摔出千金股行列，終場跌近 3%，此外，富邦媒、旭隼、力旺、AES-KY、緯穎等賣壓都相當沉重，祥碩則翻紅漲逾 2%，重返 2000 元關卡。

另一方面，由於 SpaceX 創辦人馬斯克自曝，若新型火箭星艦猛禽 (Raptor) 引擎生產問題無法解決，恐面臨破產危機，台廠供應鏈股價應聲重挫，其中，主要供應微波及毫米波元件的昇達科，一度摜壓至跌停，尾盤跌幅收斂至 4%，其他 SpaceX 概念股包含同欣電、金寶、事欣科、康舒、元晶等，均震盪走跌。