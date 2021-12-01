〈台股盤中〉聯電、聯發科領軍撐盤 翻紅站回5日均線

美股受變種病毒 Omicron 隱憂再起，加上聯準會主席鮑爾釋出加速縮減購債計畫 (Taper) 訊息，四大指數全數收黑，也拖累台股早盤開低，但在聯電、聯發科、傳產族群逆勢撐盤下，午盤前大盤黑翻紅，站回 5 日均線，今估成交量約 2800 億元。

觀察權值股表現，晶圓雙雄漲跌互見，台積電維持平盤震盪、聯電則強漲逾 2%，聯發科漲幅也超過 4%，成為穩盤重心，高價股則相對弱勢，富邦媒重挫逾 5%，信驊、力旺、譜瑞 - KY、AES-KY、旭隼、緯穎等跌幅都超過 2%。

隨著變種病毒 Omicron 疑慮未平，防疫概念股再度成為盤面焦點，藥華藥強攻漲停，合世大漲逾 8%，恆大、毛寶、美德醫 - DR、普生漲幅也超過半根停板，瑞基、康那香、亞諾法、雃博、南六表現也不俗。

另一方面，受特斯拉執行長馬斯克示警 Space X 恐面臨破產風險，拖累星鏈概念股全面走跌，昇達科摜殺至跌停，同欣電、康舒、金寶、事欣科同樣重挫逾半根停板，其他協力廠昇貿、建漢、台揚等跌幅也超過 3%。

從類股分析，今盤面上食品、塑膠、鋼鐵等傳產族群表現也相對電子族群強勢，但以成交比重來看，電子族群仍占大宗，比重達逾 7 成，其次則為航運族群，占比約 13%。

法人指出，近期盤勢持續受變種病毒隱憂、聯準會提早升息干擾，預期短期盤勢在內外資買盤觀望下，將維持震盪走勢，盤面上則將續以中小型股表現為主流。