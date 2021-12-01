南山人壽推動兩大保險 一舉奪得保險競賽獎六項殊榮

金融監督管理委員會保險局舉辦「110 年度保險競賽」頒獎典禮，南山人壽今年囊括 6 項殊榮，「微型保險暨小額終老保險競賽」獎項全數囊括。尤其在微型保險類重要獎項大放異彩、領先業界，獲頒「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」、「衝刺獎」及「保險公司組第三名」等 4 項大獎，是產、壽險公司中獲獎數最多的壽險業者；此外，連續數年積極推廣「小額終老保險」的卓越表現，今年再度蟬聯獲頒「友善高齡獎」；並因積極配合辦理疫情紓困暨協助服務獲頒「紓困績優獎」。南山人壽用具體行動落實「公益服務業」的企業精神；低調紮根、實踐普惠金融及公平待客的金融服務價值，再造保險業的公益新標竿。

南山人壽代理總經理范文偉代表受獎並表示，政府為照顧經濟弱勢民眾及家庭也能得到基本保障，實現普惠金融的目標，提升微型保險覆蓋率，積極鼓勵保險業者推動微型保險。南山人壽作為國內壽險公司領導品牌，肩負以提供保險保障穩定社會的責任及使命。自民國 103 年起，致力推動且深耕全台，與各地方政府合作辦理微型保險，包括金門、馬祖、澎湖等離島地區，協助經濟弱勢族群也能享有意外風險的保障依靠，將溫暖關懷的服務心意深入全台在地角落，服務精神深獲各界一致肯定。因此今年囊括保險競賽獎─微型保險類的全部獎項，創下南山人壽歷屆以來最佳的獲獎成績。

南山人壽自 103 年起，７年來整合南山人壽慈善基金會的捐助，透過與基隆市政府、屏東縣政府、臺中市政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、金門縣政府、各鄉鎮公所、村里辦公處及社福機構等單位合作，至今年 11 月底，累計捐贈保費已逾新臺幣 4,400 萬元，嘉惠逾 17 萬名經濟弱勢及身心障礙民眾；此外，也長期挹注資源協助經濟弱勢民眾就醫，南山人壽慈善基金會與全台 204 家醫院合作共同推動「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」，累計捐款金額已逾新臺幣 4.7 億元，幫助經濟弱勢病患安心就醫，並協助改善社區醫療照護資源，為臺灣打造妥善健全的健康照護環境。

為實踐普惠金融的目標，政府另一方面也鼓勵保險業者提供「小額終老保險」以提高國人的保障額度，逐年放寬保額及件數，嘉惠不同經濟基礎的民眾都能擁有身故或完全失能的終身保障。南山人壽也積極響應並推出投保門檻較低、保費相對便宜的小額終老保險商品─「福愛 2 小額終身壽險」，使不同年齡層或經濟基礎的對象都能享有基本的保障，補強保障缺口。

未來南山人壽除將繼續發揮保險核心職能，為社會大眾搭建更完善的風險防護網之外，亦會持續力行公益服務的企業精神，推廣微型保險幫助經濟弱勢族群擁有意外保障、傳遞保險保障的觀念，用保險傳遞溫暖關懷的力量，建構堅實的社會安全網，為社會帶來穩定的力量。

