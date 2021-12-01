〈台股盤前〉聯準會考慮加速Taper美股大跌 上檔有壓估維持區間震盪

台股昨 (11 月 30 日) 開高，但受 MSCI 調整指數收盤生效影響，尾盤爆量、漲幅收斂，終場上漲 99 點，收在 17427.76 點。法人指出，台股雖一度強彈，但未能站回月線，加上亞股走弱，美股周二再度大跌，恐壓抑台股上檔空間，在外資短線觀望下，盤勢估將維持區間震盪格局。

隨著新變種病毒 omicron 持續入侵多國，莫德納 (Moderna) 執行長表示可能需新疫苗來對付 Omicron，美股四大指數周二開低走低，加上聯準會主席鮑爾指出可能加速縮減購債計畫 (Taper)，美股拋售潮加劇，道瓊大跌 650 點，那斯達克指數下跌 245 點，費半也下跌 77.3 點。

特斯拉執行長馬斯克對其創辦的 Space X 公司員工發出內部信，示警公司恐面臨「真實的破產風險」。Space X 狀況不妙，金寶、同欣電、元晶、事欣科、昇達科、康舒等台灣協力廠恐遭殃。

台積電卓越科技院士暨研發副總余振華指出，台積電先進封裝 3D Fabric 平台已率先進入新階段的系統微縮，將能為半導體產業提供更多價值。業界看好，台積電先進封裝技術持續進化，有利協助客戶降低成本、創造更多創新發展，並持續推進與超越摩爾定律。

受台積電為建廠發債籌資 200 億元先匯入銀行暫存、國營事業三角貿易匯款、及企業戶存款量大增等三大因素，本國銀行存款量大增，10 月國銀總存款餘額達 47.6 兆餘元，比放款總量還多 14.3 兆元，存放比更一舉跌破七成到 69%，創史上新低。

法人指出，美股雖受變種病毒與市場憂心聯準會提早升息干擾，但基本上仍呈現健康多頭格局，尤其科技股表現一直優於大盤，在美股保持多頭格局下，台股有機會再戰萬八高點；在外資短線觀望下，盤勢估將維持震盪，中小型電子股仍是主流，下檔支撐看季線。

