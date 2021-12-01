美股重點新聞摘要2021年12月01日

今日操盤前瞻

中國 11 月財新製造業 PMI

美國 11 月製造業 PMI、小非農就業報告

道瓊斷崖式暴跌！鮑爾承認：通膨或不是暫時的

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (30 日) 承認，關於通膨，是時候放棄「暫時性」的措辭，而且 Fed 考慮提前幾個月結束縮減購債 (Taper)，鮑爾此番言論應聲在美股、美債和黃金等市場掀起波瀾。閱讀全文...

週二科技巨頭全黑倒一片 為何蘋果獨漲？

新冠變種病毒 Omicron 席捲歐非，日本也傳出確診，加上聯準會主席鷹派言論，引發美股週二 (30 日) 拋售潮，科技巨頭全黑倒一片，蘋果卻逆勢獨漲，被視為市場不確定性期間的避風港。閱讀全文...

現有疫苗恐不夠力！原油創新冠疫情大爆發以來最大單月跌幅

週二 (30 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，創下自 2020 年 3 月以降單月最大跌幅，原因是莫德納執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 警告，現有疫苗在對抗 Omicron 變種病毒上的效果恐怕較低，令原油價格再度承壓。閱讀全文...

Omicron 震盪市場！達里歐警告：持有現金不安全

週二 (30 日) 全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，新冠變種病毒株 Omicron 引發了市場波動，持有現金並非王道，這不是一種安全的投資。閱讀全文...

Adobe Analytics：美國網路星期一消費 9 年來首見下滑

零售分析機構 Adobe Analytics 的數據顯示，今年網路星期一（Cyber Monday）的網購支出比去年同期減少 1.4%，總消費金額下滑至 107 億美元，為該機構於 2012 年開始追蹤消費數據以來，首見金額下滑。閱讀全文...

歐盟擬 3000 億歐元戰略計畫 對抗中國一帶一路

週二 (30 日) 德國《商報》(Handelsblatt) 報導，歐盟將在週三正式發布規模約 3000 億歐元 (約台幣 9.5 兆) 的「全球門戶」(Global Gateway) 戰略計畫，擴大對亞洲、非洲、巴爾幹半島等發展中國家的投資，以抗衡中國的「一帶一路」。閱讀全文...