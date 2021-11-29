變種病毒攪局台股震盪守半年線 法人：兩利多可支撐

新型變種病毒 Omicron 來勢洶洶，引發台股震盪整理終場，在電子大軍帶動下，終場小跌 41.3 點守住半年線，上週買超的官股也趁勢調節，逆勢賣超 13.64 億元，法人表示，在經濟基本面與疫苗覆蓋率支撐下，可望支撐台股盤勢。

通膨壓力還沒解除，又有變種病毒來攪局，台股今 (29) 日早盤受美股重挫影響，一度大跌逾 150 點丟失半年線，隨後在電子股回神下大盤跌幅收斂，指數收在 17328 點，驚險守住半年線。

上週大舉買超的官股券商，今天循例與外資對作，在外資回頭買超台股 60 億元後，上週買超 132 億元的官股券商，今天小幅賣超近 14 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，10 月外銷訂單 591.0 億美元，創歷年同月新高，年增 14.6％，為連續 20 個月正成長，今年前 10 月訂單金額 5407.3 億元，創下 33 年來新高，並已超過 2020 年全年 5336.6 億美元。

葉獻文說，即使歐洲疫情升溫，供應鏈瓶頸持續干擾外銷訂單表現，但隨著疫苗施打率提升及主要國家擴大基建發展與年底旺季來臨，外銷訂單有望持續攻高，對於面對通膨、疫情等不確定因素，給予台股基本面一大支持。

葉獻文認為，明年上市櫃企業獲利成長趨勢預期能延續，一旦量能回籠，科技指標廠將夾帶基本面及題材面推升台股續揚，但要注意時序靠近年底，外資法人休假與保留績效等因素，交投可能轉為清淡，建議逢修正時建議可伺機布局真正具基本面、獲利面的績優產業與類股。