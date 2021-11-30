台積電發債逾200億元灌入存款 國銀10月存放比續破底

金管會今 (30) 日公布，國銀 10 月存放比跌破 70% 大關，以 69.93% 創史上新低，銀行局副局長林志吉說明，主要是台積電為了募集建廠資金在 10 月發債，導致超過 200 億元的資金先大舉匯入銀行存款，國銀放款不及存款增速，因此存放比再創新低。

國銀 10 月底存款餘額已達 47.65 兆元，單月增加近 3547 億元，放款餘額則僅 33.32 兆元，單月增 1796 億元，讓國銀存放比直接跌破 70% 大關，來到 69.93% 的史上新低。前 10 月國銀存款增加近 2.86 兆元，但累計放款僅增加近 1.86 兆元，存放款增加的差額達到 1 兆元之多。

林志吉表示，10 月國銀存款大增主因在於國內市值最大的公司 (即台積電) 為了募集建廠資金發債，錢先匯入銀行存款，規模逾 200 億元為最大宗；另外，如壽險公司、企業三角貿易匯款等，都讓 10 月存款大增；其中，合庫、台灣銀行、台北富邦銀行增加最多。

林志吉指出，國銀存放差額一再擴大，是因為銀行放款速度一直沒有跟上存款的速度。雖然存放比降低，但國銀淨利差卻有攀升，據央行的存放款加權利率統計來看，去年第三季國銀平均淨利差是 1.19%，但到今年第三季已提高到 1.25%，顯示銀行利息收入提高。

截至 10 月底，國銀逾期放款金額為 628 億元，較上月底減少 10 億元；逾期放款比率為 0.19%，與上月底相同，較去年同期減少 0.06 個百分點。備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 718.45%，較上月底 703.99%、增加 14.46 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。