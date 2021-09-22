國光生與俄商簽四價流感疫苗合約 有望明年取證放量出貨

國光生 (4142-TW) 今 (22) 日宣布，與俄羅斯疫苗製造商 Petrovax 完成簽約，未來每年將提供四價流感疫苗原液，並在俄國調劑充填包裝，有望明年取得藥證後放量出貨。

國光生表示，四價流感疫苗原液今年已小量出貨至俄羅斯，並在當地完成規格測試和品質確認，此外，旗下疫苗廠已獲歐盟認證，俄羅斯法規單位認為無須查廠，因此，今年將開始小量試產的流感疫苗成品，送至俄羅斯法規單位申請藥證，有望明年取證並正式進入量產採購階段。

國光生指出，依照雙方合約內容，俄羅斯第一年採購流感疫苗原液量，至少 100-300 公克，之後根據市場需求每年可能再提高採購量，由於俄羅斯人口高達 2 億人，且鄰近東歐、北亞、中亞地區，潛在需求龐大，未來外銷訂單有望倍數擴大。

國光生海外布局陸續傳出好消息，除俄羅斯訂單可望成長，今年外銷地區包括中國、泰國、歐洲、美國等地，其中，中國流感疫苗訂單較去年大幅成長 5 倍，達 150 萬劑，年底前將全數出貨完畢

國內市場則配合政府 10 月流感疫苗開打，今年公費四價流感疫苗將從 9 月底開始出貨，年底前完成出貨。據疾管署資料顯示，國光生今年公費疫苗總出貨量約 368.83 萬劑，金額為 8.85 億元。