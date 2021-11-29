網家領投 新創愛酷智能完成B輪募資獲600萬美元

行銷科技新創愛酷智能科技 (AccuHit) 今 (29) 日宣布完成新一輪 B 輪募資，由網家 (8044-TW) 領頭，創新工業技術移轉 (ITIC)、恆隆行、原 A 輪投資人跟投，合計新一輪募資共獲得 600 萬美元(約新台幣 1.67 億元) 資金，將用於強化技術研發、成立雲端中心及品牌營運中心。

愛酷智能 2018 年創立，2020 年由新安東京海上產險、國發基金等投資人投資，加上本次 B 輪，累計募資金額已超過新台幣 3 億元。

針對本次募得資金運用，愛酷智能表示，將成立雲端中心協助企業資料整合上雲、掌握數據，也認為未來每一家公司都將成為數據公司，同時也規劃建立品牌營運中心整合 MarTech 生態系。

展望未來，愛酷智能指出，將持續朝產品研發、行銷科技顧問導入等雙軌策略布局，推展 MarTech，目前服務已超過 200 家中大型企業客戶，產業別涵蓋科技、保險、零售、金融等。

愛酷智能進一步說明，本輪投資夥伴均積極透過數據、科技轉型升級的領導品牌，凸顯市場看好行銷科技發展，將持續以數位指紋碼歸戶、人工智慧等多項專利，結合數據整合經驗，也將參與網家 (PChome) 提供的商品推薦與數據應用等多元服務。