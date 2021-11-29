〈台股盤前〉新變種病毒來勢洶洶 指數恐挫咧等回測季線

新變種病毒 Omicron 來勢洶洶，台股上週收在 17369.39 點，摜破月線位置，單週大跌 448 點，週線終止連 7 紅的紀錄；美股週五也暴跌，尤其道瓊重挫逾 900 點，台股今 (29) 日恐回測季線 17168 點。

由於 Omicron 病毒傳染力傳出超越 Delta 病毒，市場憂心疫苗防護力可能失效，資本市場也跟著大地震，外資周五在集中市場提款 310 億元，創近 2 個月來單日最大賣超，而投信也呈現連 7 賣，自營商賣超近 70 億元也創近 2 個月來最多，整體籌碼面均偏空操作。

若以個股來看，外資一周來賣超金額最大的為台積電 97 億元、聯電 51 億元，鴻海、華航、富邦金 、國泰金、長榮航都是外資狙擊標的，可以看出外資大舉從大型權值股和在疫情中首當其衝的航空股提款。

今日觀盤重點，三星追擊台積電再出招。三星集團副會長李在鎔赴美行程結束返回南韓之後，傳出三星集團挾手上逾千億美元（逾新台幣 2.8 兆元）銀彈優勢，可能擇一收購或入股多家國際半導體大廠，標的包括德州儀器、瑞薩、恩智浦、英飛凌、義法半導體等台積電重要客戶。

但市場上並不是全然都是利空消息，特斯拉傳出看好旗下電動車未來年銷售量將達 150 萬輛以上，已與上下游供應鏈接洽，希望包括電子控制單元的廣達、中控台的和碩能率先在墨西哥設廠、擴產，並帶動下游零組件一起到墨西哥就近供貨，台灣特斯拉供應鏈未來二、三年可望迎來一波墨國設廠潮。

超級變種病毒 Omicron 變異株開始肆虐，歐陸包括英國在內多國陸續封鎖，加上美國零售銷售續旺，塞港持續嚴峻，法人預估，運價將自高檔持續向上攀升，甚至恐重掀新一波漲勢，長榮、陽明、萬海等航運股備受矚目。

整體來說，聯準會鷹派態度，資金緊縮不利本益比擴張，加上新的變種病毒來襲引發情緒面的不安，上週包括台股在內等亞股全面下跌，短線全球股市將拉回修正，今日先看季線支撐，若無法止跌，後續下檔不排除回測 16333 點年線。