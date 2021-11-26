〈台幣〉外資落跑股匯雙殺 爆量翻貶收27.836元逾2周低點

受到南非新變異株威脅升溫影響，亞洲股匯市今 (26) 日也遭遇亂流，外資大舉提款台股並匯出，使得新台幣兌美元匯價終場貶值 3.5 分，收在 27.836 元，為逾 2 周低點，台北及元太外匯經紀總成交金額爆出 18.185 億美元的大量。

美國聯準會 (Fed) 態度轉趨鷹派，推升美元走強，隨著南非新型變種病毒蔓延香港，英國、新加坡等多國紛紛加嚴非洲南部 6 國入境管制，進一步打擊投資人信心，亞股上演資金大逃殺，日經指數及香港恒生指數均崩跌逾 2%。

台股方面，電子、金融、傳產族群殺聲隆隆，指數一度崩跌逾 300 點，回測半年線，終場跌 284 點，收在 17369 點，外資瘋狂提款 309 億元，三大法人均站在賣方。

新台幣兌美元匯率一度貶至 27.87 元，不過，出口商有實質拋匯需求，帶動匯價回升至 27.793 元，隨著股市跌幅逐漸擴大，外資下午在匯市也擴大匯出力道，使得匯價翻貶，以 27.836 元作收，貶 3.5 分，為逾 2 周低點。

台北外匯市場今天成交值爆出 12.12 億美元，元太外匯市場也有 6.065 億美元的大量。



觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.12%，日圓因具有避險性質，逆勢強彈 1.06%，韓元、新加坡幣貶值 0.26%、0.25%，新台幣貶 0.13%，人民幣貶 0.04%，歐元則升值 0.16%。