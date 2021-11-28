南非變種病毒襲擊台股失守月線 留意漲多高價位個股遭狙擊

南非新型變種病毒打亂股市，台股電金傳腿軟拖累周線收黑，投信認為，在疫情變數衝擊下，高股價個股恐成資金狙擊對象，建議可減碼漲多個股，轉進價值型與高股息個股，度過短線波動時期。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，新變種病毒來勢洶洶，包括台股在內等亞股全面下跌，加上適逢周五與法人月底結算、年度作帳等因素，三大法人現貨市場站在賣方，包括高本益比、炒題材股與漲多之航運類等大多拉回整理。

周書玄指出，台股美股相關性強，短線因南非病毒疫情再起干擾，全球股市將拉回修正，但看好台灣半導體、電子上游、電動汽車等類股明年仍看好，中長期看多方向不變，有機會於整理後重新反彈，故建議投資人拉回可以尋找買點、逢低加碼。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，聯準會鷹派態度，資金緊縮不利本益比擴張，加上新的變種病毒來襲引發情緒面的不安，讓台股面臨漲多獲利了結與外部因素影響下，導致走勢不盡理想。

但葉獻文認為，指數漲多拉回反而能讓真正具有題材、獲利面的優質族群如 PCB、電動車、電子零組件、網通等，再度獲得逢低買盤青睞，而這些績優股等在年底至明年初的作夢行情帶動下，有望能在拉回後率先彈升。

根據統計，台股每年 12 月的上漲機率超過 7 成，隔年 1 月台股單月平均漲幅則是全年最大的月份，預期今年在資金、題材皆到位，配合國際投資氣氛正向，能持續帶動這波多頭走勢發酵。

安聯投信台股團隊表示，台股進入作夢行情，但也因短線漲多、盤勢波動加劇，展望後市，在美國再提實體清單、變種病毒蠢動，都會對市場造成壓抑，但基於基本面向上趨勢未變，建議先以多方技術面整理視之。

安聯投信台股團隊表示，後續除了可持續觀察包括高價股、金融股及航運股等相關族群的強弱，做為市場氛圍走向的判斷之外，從技術面與資金面上，也可把強勢股的量能納入觀察。

