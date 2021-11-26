防堵新型變異株 南非等6國列高風險國 入境台灣須集中檢疫

新型變異株 B.1.1.529 來勢洶洶，英國暫時停飛南非等 6 國航班，疫情指揮中心今 (26) 日也宣布加嚴邊境管制，自 11/29 零時起，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等 6 國列為重點高風險國家，旅客入境後須入住集中檢疫所，且不能適用春節專案。不過，指揮官陳時中表示，台灣無直飛航班，直接威脅相對較小。

指揮中心指出，新型變異株 B.1.1.529 首次於 11 月中旬在波札那發現，並於南非東北部豪登省快速傳播，並可能已存在於其他 8 省。目前南非累計確診至少 77 例，波札那及香港僅數例且多具南非旅遊史，英國則已將非洲南部 6 國列為高風險區。

指揮中心表示，專家分析，此新型變異株於棘蛋白處至少有 32 個突變，並擁有新的突變點，可能會逃脫曾經感染或疫苗產生的免疫反應，也可能與增加傳播力有關，但仍需研究證明對疫苗效力、傳播力等影響。

為防堵此新型變異株侵入國內社區，自 11 月 29 日零時起 (航班抵台時間)，旅客過去 14 天內有其旅遊史 (含轉機)，入境後須入住集中檢疫所完成 14 天隔離檢疫，且配合專案採檢 (到所、期滿) 及續行 7 天自主健康管理 (第 6-7 天公費家用快篩 1 次)，這些旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用，也不適用 7+7+7、10+4+7 的春節專案。

此外，國籍航空公司機組員若從重點高風險國家航線航班 (含轉機) 返台後，應入住防疫旅宿或符合規定的公司宿舍檢疫 14 天，且配合入境、檢疫期滿進行 PCR 檢測，並續行 7 天自主健康管理。

外界憂心，新型變異株威脅再起，邊境開放是否遙遙無期？陳時中表示，現階段國際驗出該變異株確診個案人數少，且台灣沒有直飛航班，直接威脅相對較小，但還是要以完整阻絕為優先，會持續關注國際狀況。