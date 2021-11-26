〈凱美法說〉明年鋁電估續漲 看好充電樁爆發需求

被動元件廠凱美 (2375-TW) 今 (26) 日召開線上法說，公司指出，原料鋁箔及人力短缺、上漲的情況將延續到明年，電容不排除會有新一波的漲價反應成本；需求應用方面，雖然短期需求放緩，但 5G、車用以及充電樁將成中長期營運動能，整體營運審慎樂觀。

凱美表示，第四季面臨 IC 缺料、限電、缺工等影響，營運相對保守，但原料、人力成本上漲，支撐電容、電阻價格保持平穩，且隨著農曆年節即將到來，後續將面臨缺工問題，整體供給變數增加，目前而言，公司庫存水位尚屬健康。

不過，凱美表示，由於鋁箔以及人力成本大漲，因此雖然需求放緩，但價格仍維持平穩，且在相關成本持續上漲下，目前也看到中國同業發動漲價，凱美明年也不排除跟進再次調漲。

需求方面，除了車用以及 5G 外，凱美也特別看好充電樁應用，隨著充電樁市場到 2027 年可望達 3075.8 萬座，較去年 211.5 萬座，成長 7 倍，相關商機迎來爆發。

且隨著充電樁電壓電流提高，凱美認為，未來平均每個充電樁所需電容將增加 20 顆以上、後膜電阻 50-100 顆，單價較高的金屬微電阻則增加 4-5 顆，都會是凱美的機會，成為中長期的營運動能。

以目前凱美的銷售產業營收占比來看，經銷商 32%、OEM13%、充電器與電源 10%、工業 / 醫療 12%、消費電子 / 家電 13%、汽車 5%、EMS4%、網通 3%、智能儀表 3%、專業音響 2%、半導體 1%。

若以產品區分，電阻 61%、電容 33%、風扇 6%；市場營收占比，大中國區 59%、台灣 17%、亞洲 14%、歐洲 11%、美州 0.4%。