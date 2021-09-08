認列彰銀股息加持 台新金8月獲利年增35%

台新金控 (2887-TW) 今 (8) 日公布獲利自結數，在認列彰銀 (2801-TW) 現金股利加持下，8 月單月獲利年增 35%。累計前 8 月稅後純益達 165.2 億元，年增 62.6%，累計每股稅後純益(EPS)1.41 元。

台新金表示，8 月自結稅後純益新台幣 18.9 億元，其中包含認列彰銀現金股利 7.7 億元。

台新金核心子公司台新銀行 8 月稅後純益 12.4 億元，年增 4.2%，當月核心業務獲利動能持續穩健，提存前損益獲利較前月上升。累計稅後純益 91.31 億元，年成長 4%。截至 8 月底，逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 1028.29%。

台新證券 8 月稅後純益 0.68 億元，年減 36.4%，主要是 8 月證券市場日均量較上月下滑約 34%，致公司經紀業務成交量下降，且大盤指數波動大，營業證券評價利益數減少；累計前 8 個月稅後純益 11.22 億元，年成長達 106.63%。

台新人壽 8 月稅後純益 0.5 億元，雖公司保費收入持續成長，責任準備金亦相應增加，且 8 月受台幣升值影響，致兌換損失增加略為抵銷；累計稅後純益 3.5 億元。