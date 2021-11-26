世芯跌停 背後竟有龐大獲利機會？

世芯 (3661-TW) 開盤直接跳空跌停，主因為美商務部公布最新貿易黑名單，其中國科微 (300672) 疑似世芯中國大客戶，雖然世芯還沒證實，但「假設」這件事屬實，我以三個層面解析：

1. 世芯本身：

在八月初，當時世芯股價 600 多元，我一路分析到千元以上，只強調一個重點，在掉飛騰這段期間，公司積極開發中國以外市場，接了不少歐美地區 NRE 訂單，飛騰能否恢復出貨，反而變成只是加分項目，由此可見，經過飛騰事件，世芯逐漸降低在中國的營收比重，本次國科微 (300672) 事件，雖然短線營收多少還是會受衝擊，對於中長線影響有限，要重演今年四月的飛騰事件，機率很低，股價也不太可能再出現四月的跌法。

2.IP 族群：

世芯可以算是 IP 族群的次龍頭，難免會影響到整個族群信心，但實質受影響的其實就世芯一檔，對於其他 IP 股，反而會是撿便宜的絕佳機會，而且，很多投信基金組合中，世芯都跟力旺搭在一起，世芯重挫，拉力旺的機率就會變高，只要力旺先強，其餘 IP 買氣就會跟著被帶起來。

3. 引發蝴蝶效應？

今年四月，飛騰事件導致世芯連續 5 根跌停，隨後約十個交易日，加權指數跟著急跌千點，市場傳聞，因持有世芯的基金，淨值掉太快，導致投資人不斷贖回，投信為了變現，把其他賺錢股票賣出，才導致大盤急跌。

本次投信持股比，相比四月還要更高，但不同的是，現在距離年底只剩一個月左右，無論如何，都不可能在這時間，放棄全年績效，因此，世芯的部位一定會先放著不管，更積極拉抬其他部位績效。

這邊也稍微透漏，目前績效排名前十的基金中，有其中三檔基金，最大的持股部位，就是世芯 (3661-TW)，背後代表什麼，相信大家都懂，這也是，天上掉下來的大禮。

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