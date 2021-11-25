這一產業這三檔 有一檔有望成為千金股

隨疫情逐漸趨緩下，車市復甦帶動，矽晶圓將逐漸供不應求，晶圓製造廠，積極擴廠中，因應全球半導體產品出貨量 2021 年創高，年增 13%。

1.2019~2024 年全球 12 吋晶圓廠將從 123 座擴充至 161 座。

2.2021~2022 年一共新建 29 座晶圓廠。

建置地區主要集中在中國、台灣，該兩地對於台灣矽晶圓廠具直接的地緣優勢。

8 吋以及 12 吋矽晶圓自 2021 年起供需開始吃緊，雖說新廠積極擴建，但矽晶圓廠新產能 2024 年才會開始投產，白話說就是要等到 2024 年，才能投入製造，產生新產能。現階段僅能採用現有的設備支應目前供需狀況，預估從 2022 年上半年開始供不應求，供給缺口逐步擴大。

目前台灣矽晶圓產業，主要代表有:

環球晶 (6488-TW)

1. 供需吃緊態勢明確，且價格持續上漲，毛利率逐季走升。

2. 年底併購德國矽晶圓大廠世創（Siltronic），將使 2022 年獲利大幅成長，市占率將坐二望一，甚至有機會市占成為全球第一。

總結: 股價中長線有機會成為千金股，惟需注意半導體景氣出現反轉或是併購案產生變數。

合晶 (6182-TW)

1. 產品報價調漲雙位數 (預估漲幅 20%)，2022 年上半年，報價持續向上調漲。

2. 新能源車及車市復甦帶動種重摻晶圓供不應求。重摻晶圓 (佔營收 65%)。

總結: 鑒於矽晶圓產業供需持續往吃緊方向發展，且電動車滲透率逐季走升，功率半導體需求增，重摻矽晶圓需求強勁，重摻矽晶圓產能台廠第一，可望大幅受惠。

台勝科 (3532-TW)

1.8 吋矽晶圓亦有供不應求，長約價格則維持穩定，不過現貨價格將持續上漲。

2. 高效能運算、5G、電動車與汽車自動駕駛刺激中長期半導體需求成長，供需景俏，業者提到客戶長約比重將提升，部分最長達五年以上，且簽訂長約從 12 吋擴散至中小尺寸。

總結: 目前 8 吋、12 吋產能均全產全銷，到明年上半年都將維持滿載，且現有廠房將持續導入自動化 AI 技術，進行去瓶頸工程，股價後續可期。

更多產業資訊，記得免費加入 LINE@、Telegram 觀看

Line@搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

https://line.me/R/ti/p/%40we178

Telegram 搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

https://t.me/we178

投資諮詢電話：0800-66-8085

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險