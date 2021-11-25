彩晶近三周買回3.93萬張庫藏股 執行率39.3%

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (25) 日公告，以每股平均約 16.16 元、斥 2.71 億元，再買回 1.68 萬張庫藏股，累計執行庫藏股短短三周，已買回 3.93 萬張庫藏股，占總發行股數約 1.3%，買回總金額約 6.1 億元，執行率達 39.3%。

彩晶 11 月初通過買回公司股份，預計自 11 月 5 日至 12 月 30 日買回 10 萬張庫藏股，預定買回股份占已發行股份約 3.3%。

受下半年面板報價下滑影響，彩晶第三季毛利率、營益率、稅後純益均較上一季下滑，但展望本季，彩晶表示，平板客戶經過上季新舊產品調整後，本季出貨動能可望恢復，依目前訂單預期，第四季營運將優於第三季，也認為面板價格不至於再出現較大跌幅。

彩晶明年仍看好平板、手機是主力成長應用，其中，隨著平板尺寸逐步擴大、並朝二合一筆電應用邁進，將提升面板需求，車用方面也預期在料況改善下，明年下半年有較大機會成長。

彩晶 10 月營收則持續反映面板報價下滑影響，單月營收回落至 14.62 億元，月減 11.8%、年減 29.6%，為近 16 個月新低，累計今年前 10 個月營收達 235.3 億元，年增 61.3%。