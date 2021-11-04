〈彩晶財報〉Q3面板價跌 純益雙下滑 EPS 0.45元 擬買回庫藏股

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，受中小尺寸面板跌幅較大影響，單季毛利率、營益率、稅後純益均較第二季下滑，純益達約 13.61 億元，季減 50.35%、年減 17.11%，每股純益 0.45 元，此外，彩晶今也公告將買回 10 萬張庫藏股。

彩晶第三季營收 61.14 億元，季減 24.21%，年增 12.43%，毛利率 25.94%，季減 20.88 個百分點、年減 10.92 個百分點，營益率 18.6%，季減 20.18 個百分點、年減 8.47 個百分點，稅後純益 13.62 億元，季減 50.35%、年減 17.11%，每股純益 0.45 元。

累計彩晶前三季營收達 220.67 億元，年增 76.4%，毛利率 41.52%，年增 23.96 個百分點，營益率 33.81%，年增 26.99 個百分點，稅後純益達 71.41 億元，年增 566.9%，每股賺 2.36 元。

彩晶統計第三季出貨量達約 432 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 5%，整體產品平均售價則下滑至約 51 美元、季減 19 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約 1.28 億片，大尺寸面板出貨量約 121 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量則約為 8 萬台。

產品組合方面，彩晶指出，6.2-10.1 吋中尺寸平板產品占比 46% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 34%、20%。

另一方面，彩晶也通過買回公司股份，預計買回 10 萬張庫藏股，買回期限 11 月 5 日至 12 月 30 日，買回區間為 10.12-21.46 元，若股價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份，預定買回股份占已發行股份約 3.3%，買回股份所需金額上限為 178.96 億元。

彩晶也同時計畫在 15 億元額度內加碼持股背光模組廠中光電 (5371-TW)，進一步提升資金運用效率，截至目前為止，彩晶及持股 100% 子公司共計持有中光電約 20048 仟股，金額達 10.4 億元，持股比例達約 5.13%。