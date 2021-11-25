金管會打炒房再出招 研議控管銀行不動產保證業務

過往建商籌資除向銀行借建築貸款以外，還可以透過銀行保證業務，發行商業本票、公司債來籌資。面對房價居高不下，金管會今 (25) 日透露正在研議控管銀行不動產保證業務，以打擊炒房。

財金部會打炒房一波接一波，除了中央銀行強化選擇性信用管制措施，金管會也陸續祭出對不動產授信業務風險控管，包括場外監控及個案強化監理與整體適時採行壓力測試。此外，接軌國際採用貸放比率法（LTV 法）衡量不動產曝險。更對承作建築貸款過度集中之銀行採行風險控管措施，並且辦理不動產授信專案金融檢查。

上週更預告修法，規定票券公司辦理不動產業保證餘額占保證總餘額將不得逾 30% 上限，據銀行局統計，截至今年 9 月底，全體票券公司保證餘額為 5981 億元，換算下來整體票券公司對不動產保證餘額不得超過 1795 億元。

然而銀行法 72 之 2 只有規定放款，沒有規範到銀行保證業務。銀行局副局長林志吉今天表示，銀行提供資金方式除直接授信，也有保證業務，雖然銀行大多仍是以放款為主，但實務上仍會以兩者搭配較多，因此，針對銀行的不動產保證業務，目前也正在研議控管機制，是否採集中度管理也是研究內容之一。

統計到 6 月底，國銀透過商業本票與公司債整體保證規模約 6042 億元，其中不動產保證規模約 1961 億元。