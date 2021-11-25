〈亞通多箭齊發〉全台唯一具核能醫學技術團隊 助力引進最先進硼中子治療設備

亞通 (6179-TW) 除為 EPC 統包工程商，也挾過去團隊擔任核電廠顧問的經驗，跨入高端醫療領域，成為協助長庚醫療體系、臺大醫院引進癌症質子治療設備的背後推手，繼質子治療後，放射醫療中最先進的硼中子捕獲治療 (BNCT) 技術，也將在亞通推動下，引進台灣。

亞通主要業務除環保綠能工程外，也切入高端醫療。由於團隊早期在海外參與核電廠建設，基於過去擔任核四廠顧問的經驗，投入同樣需要輻射安全專業的粒子治療設備工程領域，也是台灣唯一具備核能醫學技術的團隊。

由於質子架構包括直線加速器等龐大設備，在過程中會產生微量輻射，整個建物須符合原能會規範，包括牆壁厚度、對輻射線的控管等。

亞通以過去參與核電廠建設經驗，協助林口長庚醫院引進台灣第一座質子治療設備，該癌症質子治療機是台塑集團創辦人王永慶在世時最大的醫療投資案，斥資 54 億元，於 2015 年啟用，2018 年再引進高雄長庚醫院，至今共已治療超過 5000 位病人。

除長庚醫療體系外，永齡基金會捐贈的台大癌醫中心質子治療中心將完工，台北榮總重粒子治療中心、中醫大質子治療中心正在建置，花蓮慈濟醫院也可望引進。

隨著藥物與設備結合的放射癌症治療、硼中子捕獲治療 (BNCT) 技術發展成熟，亞通也於 2018 年成立 100% 持股子公司亞星醫學，專注於醫療領域，順利取得日本藥廠 Stella Pharma 台灣區代理，引進硼中子捕獲治療系統。

有別於質子治療系統，必須有座獨立大樓容納體積龐大的直線加速器，整體設計往往要數年才能完工。BNCT 為細胞內標靶性放射治療，操作安全且精準，直線加速器方便直接設置在醫院內，目前全球僅日本擁有相關技術，今年 1 月才剛量產，台灣可望成為第二個引進的國家。

亞通董事長呂元瑞表示，台灣所有醫療體系，包括高醫、中國醫藥學院及長庚醫院等，都有意投資 BNCT 技術，而 Stella Pharma 也決定台灣將是第二個引進的市場。

從亞通今年前三季營收來看，環保綠能占比 74.62%，高端醫療 9.13%，交通及其他 16.25%。呂元瑞說，雖然醫療相關業務營收占比不高，但對公司來說，是社會參與的一部分，帶來的社會意義遠勝於實質的營收貢獻。