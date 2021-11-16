三大法人同步看好航運股 大買長榮、長榮航

台股今 (16) 日收在 17693.13 點，上漲 58.66 點，市場成交值 3780.57 億元，三大法人外資、投信皆買超，自營商賣超，合買 89.99 億元。外資今天買超貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 達 3 萬 802 張，三大法人更同步青睞

集中市場外資及陸資買超 76.94 億元，投信買超 25.91 億元，自營商賣超 12.86 億元；期貨市場部分，外資未平倉淨空單口數減少 516 口，未 平倉淨空單口數為 15063 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，長榮、開發金、大同、旺宏、長榮航、廣達、華邦電、台新金、神達、裕隆；今天外資在集中市場賣超較多的個股為，友達、中鋼、華航、仁寶、遠東新、臺企銀、中纖、南茂、彩晶、台玻。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，華航、長榮航、華邦電、第一金、開發金、永豐金、仁寶、中信金、英業達、長榮；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，友達、中鋼、景碩、金像電、燁輝、合勤控、大成鋼、全新、聚陽、亞聚。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為長榮航、長榮、華邦電、中石化、華航、聯上發、神達、恩德、萬海、和成、樂土；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，友達、大成鋼、富邦金、開發金、群創、大同、仁寶、英業達、緯創、技嘉。

證券分析師黃漢成指出，台股目前權值股持穩，仁大盤已出現高檔的指標背離走勢，預期目前國際股市仍然沒有反轉向下的走勢之下，台股指數高檔將進入震盪整理走勢。