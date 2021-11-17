台股拉高站上17700點 三大法人買超4.61億元 外資終止連3買

台指期今 (17) 日結算，台股尾盤出現 205 億元大量，帶動指數甩尾拉高，上漲 70 點，收在全場最高 17764 點，成交值 3948 億元，金融族群及部分元宇宙、電動車概念股成為買盤焦點，三大法人小幅買超 4.61 億元，外資終結連 3 買。

觀察法人資金變動，外資賣超 2.28 億元，終止連續 3 個交易日買超；投信持續買超 13.45 億元；自營商賣超 6.56 億元。三大法人合計買超 4.61 億元。

金管會同意開發金以股份轉換方式取得中壽 100% 股權，激勵開發金今天股價直逼漲停，一度衝上 17 元之上，創 2004 年以來新高，終場收 16.95 元，整體金融族群買氣暢旺，新光金漲逾半根停板，國泰金、富邦金、中壽、台新金等同步勁揚逾 2-3%。

聯發科大搶三星訂單，執行長蔡力行更宣示擁有技術、做好準備進軍元宇宙，早盤股價一度大漲近 4%，但尾盤遭調節收跌，力守千元關卡；台股今天出現 12 千金，雲端伺服器大廠緯穎再度叩關千元，漲逾 3%，收在 1010 元，攀近三個月高點。

虛擬貨幣受到北京當局重申打擊挖礦立場影響，比特幣重摔回測 6 萬美元關卡，板卡族群早盤遇壓，不過，本土券商看好元宇宙題材，仍調升微星、技嘉目標價，華擎強勢翻揚並攻上漲停板，技嘉同步翻紅漲近 2%，微星、撼訊、青雲、承啟等跌幅也陸續收斂。

上市櫃公司第三季財報全部揭曉，繳出 1.18 兆元獲利的佳績，但仍有許多地雷股，包括康控 - KY 前三季大虧逾二個股本、VHQ-KY 淨值轉負數即將下櫃，以及打入全額交割股的杏國、駿熠電，今天都摜壓至跌停，賣壓沉重。