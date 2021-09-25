〈熱門股〉中裕愛滋靜脈推注三期順利解盲 股價創半年新高

中裕 (4147-TW) 旗下愛滋病新藥 Trogarzo 靜脈推注劑型三期臨床試驗數據達標，並將向美國 FDA 申請藥證，有機會明年初取得藥證，激勵本周股價連拉出兩根漲停板，周五 (24 日) 也有逾 4% 漲幅，終場收在 77 元，創近半年新高。

愛滋靜脈推注為目前中裕已上市藥物 TMB-355 的新劑型，由於過去愛滋病藥物是透過點滴方式，愛滋靜脈推注則是打針，注射時間可從 20 分鐘縮短至 30 秒，預期該藥物完成試驗後向美國 FDA 遞件申請藥品上市核准，有機會明年首季美國上市，成為另一成長引擎。

中裕已與加拿大 Theratechnologies 公司簽訂 12 年獨家銷售行銷契約，包括美國、加拿大、以色列及大部分歐洲國家，此外，將另與 Meroven 公司簽訂中東和北非等國市場行銷協定，都將成未來出貨市場。

除了愛滋靜脈推注研發有進展外，另一項產品愛滋病長效藥物 TMB-365 一期臨床試驗也有機會一個月後進行解盲。該藥品是與單株抗體 TMB-380 進行合併臨床試驗，進軍二線用藥市場，由於此合併用藥可滿足病患免於口服藥物改為每月打針，估美國病患數達 30-50 萬人。

中裕規劃，TMB-365 與 TMB-380 的合併臨床試驗，有機會第 4 季初可啟動二期臨床並於半年內收完受試者，明年暑假完成試驗，2023 年底進入三期試驗，估 3 年完成試驗。