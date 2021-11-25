美股重點新聞摘要2021年11月25日

今日操盤前瞻

Fed 11 月利率會議紀要

德國第三季 GDP

11 月會議紀要：Fed 官員對加速 Taper 升息持開放態度

週三 (24 日) 聯準會 (Fed) 公布 11 月利率會議紀要顯示，更多 Fed 官員表示，如果高通膨持續，他們願意加速縮減購債 (Taper) 並加快升息步伐。閱讀全文...

美國號召釋出 SPR 遭中國冷處理 傳 OPEC + 也不會改變既定計畫

儘管美國呼籲主要經濟體釋放戰略儲油 (SPR)，全球最大原油進口國中國至今仍未承諾跟進，此外，據路透周三 (24 日) 引述消息人士報導，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 不考慮根據美國的一系列行動改變既定的增產策略。閱讀全文...

傳 Rivian 遇生產瓶頸 發出 R1T、R1S 延遲交車通知 市值跌破 1000 億美元

電動車新創公司 Rivian 傳出遭遇生產瓶頸，周三（24 日）陸續向 R1T 與 R1S 客戶寄出延遲交付通知信，股價挫跌逾 4%，市值跌破 1000 億美元。閱讀全文...

Nordstrom、Gap 遭多家投行降評大砍目標價 股價重挫逾 20%

假期購物季來臨前夕，美國連鎖百貨諾斯壯（Nordstrom）與服飾業者 Gap 卻因供應鏈瓶頸面臨缺貨窘境，在缺乏競爭優勢情況下，兩家公司遭到多家投行降評，並下砍目標價，周三 (24 日) 收盤股價雙雙重挫逾 20%。閱讀全文...

美 10 月核心 PCE 物價增幅續刷 30 年新高 支出增速優預期

美國商務部周三 (24 日) 公布 10 月通膨未見放緩跡象，聯準會 (Fed) 偏愛的通膨指標續創 30 年新高，與此同時，消費支出繼續增長，且優於市場預期。閱讀全文...

美上周初領失業金跌破 20 萬人 寫逾 52 年新低

美國勞工部周三 (24 日) 公布，上周初次請領失業救濟金人數跌破 20 萬大關，遠優市場預期，並寫逾 52 年最低紀錄。閱讀全文...

美商務部增黑名單！12 家中企列入「軍事最終用戶」

週三 (24 日) 美國商務部以危害美國的安全利益為由，將 27 個實體和個人列入「軍事最終用戶 (MEU)」清單，其中有 12 家中企、13 家巴基斯坦企業，日本和新加坡各 1 家企業都將遭到美方制裁措施限制。閱讀全文...