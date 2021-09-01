友華取得康霈溶脂注射劑在台代理權 年營收貢獻上看百億

友華 (4120-TW) 今 (1) 日宣布，斥資 1.68 億元取得康霈生技 CBL-514 溶脂注射劑台灣獨家代理銷售權，擴大醫美產品線、搶攻台灣百億元商機，看好 CBL-514 未來上市後，有望拿下 2 成市占率、年營收貢獻將超過 10 億美元。

據市場調查資料顯示，2026 年全球局部減脂與體雕相關醫美市場中，手術與非手術醫美療程市場規模將達 420 億美元，2030 年更將突破 1000 億美元，不過目前僅不到 4 成的人可接受局部減脂療程，超過 6 成人不滿意現有治療方式或害怕副作用與後遺症。

CBL-514 注射劑臨床二期研究數據顯示，該產品具有溶脂療效與良好的安全性，能深入脂肪層讓脂肪細胞死亡，且不影響其他正常細胞，算是脂肪細胞的標靶治療，友霖看好產品未來發展潛力，並在產品臨床階段就與康霈生技合作並取得銷售代理權。

執行長蔡孟霖表示，友華 2008 年進入醫美市場，目前產品包括玻尿酸、肉毒桿菌和醫美術後保養品，透過與康霈生技的合作將能擴大到減脂體雕領域，進軍未滿足的身體雕塑市場。

康霈執行長凌玉芳表示，CBL-514 是自主開發的新成分新藥 (first in class)，也是台灣第一個醫美新藥，若產品順利上市後，有望突破過去醫美新藥由歐美大廠所壟斷的局面。