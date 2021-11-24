超過2000檔基金「選擇困難」 投資人最頭痛三項難題

目前國內核准可發行的境內外基金超過 2000 檔，涵蓋市場、產業也相當多元，但如何選擇基金也是一門功課，根據證基會調查，投資基金最感困難的前三名包括不知買賣時機、基金資訊太少與不知如何選擇基金。

根據證基會「2021 基金投資人投資行為與偏好問卷調查」，即便是需要理財專員協助的項目中，也以挑選基金佔 71.6% 最高，其次是打造合適的資產配置，佔 52.4%，而近年來興起的理財機器人，可透過大數據演算法則歸納投資組合，有助於達成長線理財目標。

疫情催化與理財機器人開始累積實際操盤績效可參考，國人藉由理財機器人 (Robo-Advisor) 無論是使用人數或資產規模都有成長加快的趨勢，對應金管會日前公佈的最新數據，截上月底使用者已增至 12.5 萬人，資產規模將近有 45 億元，國內現已有 14 家業者開辦相關業務。

調查也發現，在退休理財規劃部分，具基金投資經驗者中有超過七成會自主儲蓄退休金，以每月五千至一萬元比重居多，尚未開始退休基金規劃的人，有高達 67.3% 表示暫無時間規劃準備，理財機器人也能克服阻礙。

另外，調查中有超過六成的受訪民眾表示在 30 歲以前已有基金投資經驗，選擇投資途徑方面，隨著網路普及，79.9% 採線上申購基金，其中近五成透過電腦網路，而 29 歲以下的年輕族群則多倚重行動 APP 服務，顯示對不同數位理財工具的偏好。至於採非網路管道的投資人，41.8% 會要求有「真人諮詢」服務。