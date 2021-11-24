創新科技搭獲利基本面 科技股基金績效水漲船高

創新科技應用為投資市場增添新想像，投信點名包括電動車、元宇宙等結構性改變，搭配企業獲利基本面加持進而推升相關基金績效水漲船高，看好美國景氣復甦及科技產業強勁的成長續航力，建議挑選美國科技股基金布局，期待未來表現空間。

根據 CMoney 資料統計，投信發行的跨國股票型基金，近三個月績效前 10 名中，有 8 檔為科技產業基金，分別為統一全球新科技基金、統一新亞洲科技能源基金、復華全球物聯網科技基金、日盛全球智能車基金、復華亞太神龍科技基金、統一全球智聯網 AIoT 基金、瀚亞美國高科技基金，跟新光全球 AI 新創產業基金，且報酬率全都上看雙位數。

瀚亞投資表示，元宇宙、電動車等科技產業成長趨勢建立在結構性改變之上，非單一商品短期熱銷帶動，屬於長多格局，在企業獲利增長帶動下，科技主題基金績效也跟著攀升。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，科技族群的強勁走勢主要來自整體結構性增長與改變，例如疫情爆發以來，加速全球居家上班、網路會議、雲端資料庫等需求大幅增加，也支撐科技股股價一路走高，成為近兩年表現最佳族群。

今年又有來自電動車、車用電子，和元宇宙等題材崛起，在半導體銷售規模大增、AR／VR 產業發展更加具體的利多加持下，看好科技產業題材多元發展，未來投資前景樂觀。

林元平認為，科技股價走升主要來自堅實的企業獲利，且電動車、元宇宙等創新科技趨勢才開始啟動，未來產業發展潛力可期，加上多數科技創新應用都是以美國為首向外發展，因此最看好美國科技股前景。