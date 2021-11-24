〈晶華談展望〉台南、太魯閣晶英復甦最快 將衝刺高端國旅市場

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (24) 日釋出明年展望，其中，旗下台南晶英和太魯閣晶英復甦腳步最快，有望成為集團成長的領頭羊。

台南晶英指出，去年在國際疫情影響下，透過國旅業務成長，仍繳出稅前盈餘 1 億多元的好成績，但今年面臨這波情況嚴峻數倍、前所未見且重創旅遊業的低潮，仍可望繳出 3000 萬元盈餘目標，可望持續維持獲利。

晶華南區副總裁李靖文表示，將持續跳脫傳統經營飯店的框架，創造新營運模式，例如，透過異業合作找來知名建商集團，將飯店頂級管理服務延伸至豪宅，並規劃推新興雲端管家 (CloudButler)，導入每日餐飲訂閱、私人宴會、以及品酒和花藝設計等課程服務，預計最快明年就能上線。

另一方面，考量飯店廚房量能有限，台南晶英將聯手在地具有產能空間的餐飲同業，進一步打造雲端廚房 (Ghost Kitchen)，以提供訂閱制餐飲的龐大需求，目前已逐步將產品線拓展至咖啡廳，明年更有機會與不同連鎖咖啡廳合作。

李靖文指出，3 年內目標要達營收成長 50% 的願景。

太魯閣晶英隨著疫情趨緩，是目前晶華集團中高度受歡迎的飯店，住房率自 7 月的 22%，一路攀升至 8 月 55%，9 月 66% 和 10 月 70%，住房率快速回穩，平均房價更提升至 9500 元，增幅超過 10%。

太魯閣晶英強調，將積極爭取解封後精緻、高檔微型團體旅遊，除了布局國旅度假高端市場，未來也期望導入小型國際團體。

台北晶華將持續深耕因應餐廳無法內用而建構出的美食外帶外送平台「晶華美食到你家」，打造雲端廚房整合即食、常溫、冷凍等各式商品組合，並強化「晶華會 APP」的功能，以消費累點機制，建構更完善的 CRM 系統。