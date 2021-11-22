15檔台股主動基金 今年平均績效狂贏大盤3倍

新光投信建議，國際電子大廠共同布局 5 大方向，透露明年台股獲利密碼，投資人如果擔心台股短線介入風險過大，定期定額績優台股基金，透過基金投資團隊，主動管理擁抱好公司，可望締造中長線豐厚報酬表現。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，電動車、節能減碳、元宇宙新應用題材夯，帶領台股刷新高、台股基金也屢創佳績，儘管周五台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，大盤短線乖離拉大，指數拉回整理屬於正常，行情仍以中小型股買氣較熱，整體型態仍維持多頭格局，尤其從近期國際大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT(物聯網)、自駕車、網通及 5G 等，上述 5 大族群仍將是 2022 年台股不可逆的趨勢股，新科技應用商機齊發，創造無數新商機，現階段值得加碼台股科技基金，中長線投資潛力不容小覷。

主動選股差異大、「好基金」績效衝天

根據 Cmoney 統計，截至 11/18，國內 165 檔台股基金平均績效達 35.83%，打敗同期間大盤 20.95% 的表現，其中，今年以來績效排名前 15 強的台股基金，平均報酬率更高達 63.98%，贏過大盤逾 3 倍；個別基金來看，今年以來投資報酬超過 60% 亦有 9 檔之多，表現最好的有統一奔騰、新光創新科技；另從進榜檔數來看，則以新光投信表現掛帥，包括新光創新、新光店頭、新光大三通，今年以來報酬皆衝上 60% 以上。

櫃買市場同樣火熱，行情表現也強強滾，以國內上櫃股票型基金共計 5 檔來說，今年以來績效表現第一的新光店頭基金，從年初迄今報酬表現也逾 61%，新光店頭基金經理人鄭君楠表示，從近期國際電子大廠共同布局，看出台股明年投資方向，在元宇宙 Meta 和 Alphabet 等大型科技股領漲之下，美股仍是多頭格局，市場逐漸看重明年科技股發展潛力。

鄭君楠強調，明年科技界各式新應用崛起，台股相關供應鏈，例如第三代半導體、高速介面普及、伺服器快速成長等，都是明年台股值得留意布局的新應用，尤其是近期全球元宇宙話題十足，商機圍繞在資料中心，明年相關廠商資本支出擴增，伺服器為主要運算處理平台，需求將大增，另外，元宇宙刺激 VR 朝無線化發展，帶動 WIFI 模組、電池模組商機大增，亦有長線發展空間。