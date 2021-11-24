〈焦點股〉矽晶圓價格喊漲 合晶、台勝科連袂攻漲停

8 吋矽晶圓供給吃緊，合晶 (6182-TW) 開出第一槍，明年報價可望再調漲 10-20%，台勝科 (3532-TW) 也表示，目前 8 吋、12 吋產能全產全銷，明年營運展望樂觀，今 (24) 日買盤積極湧入矽晶圓三雄，合晶、台勝科連袂攻上漲停板，環球晶 (6488-TW) 盤中也大漲逾 6%。

合晶今天開盤跳空漲停，達 76.4 元，創 2008 年 10 月以來新高，盤中一度打開漲停，推升午盤成交量能突破 10 萬張，午盤仍有近 9000 張委買高掛。

台勝科今天同步亮燈漲停，達 232 元，創逾 14 年來新高；環球晶股價一度勁揚逾 6%，最高來到 885 元，為 2 個多月來高點。

合晶受惠車用、CIS 等應用需求強勁，產能持續滿載，訂單能見度看至明年，由於明年將著眼擴建 12 吋產能，8 吋僅將透過去瓶頸工程擴產，且近來 8 吋矽晶圓市場供給吃緊情況比 12 吋更緊迫，在供不應求狀況下，合晶明年 8 吋價格可望再調漲 10-20%。

台勝科昨天法說釋出樂觀正向的展望，並表示目前 8 吋、12 吋產能均全產全銷，到明年上半年都將維持滿載，價格可望重回 2017-2018 年的高峰；除新廠擴建外，現有廠房將持續導入自動化 AI 技術，進行去瓶頸工程，去瓶頸產能明年底將陸續增加。

環球晶董事長徐秀蘭先前也在法說會上表示，由於客戶需求續強，產能已滿載至明年，看好明年現貨價維持健康水準，隨著更多客戶簽長約，長約比重已與前一波景氣高峰相近，且涵蓋各尺寸，應用面也更廣。