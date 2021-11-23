星韓旅行泡泡上路一週 逾1000名星國旅客造訪南韓

據南韓《中央日報》23 日報導，該國和新加坡的免隔離旅行泡泡計畫，在上路一星期後共有超過 1000 名的新加坡觀光客造訪南韓。

依照韓國文化體育觀光部在週二 (23 日) 所公開的資訊，南韓與新加坡之間的旅行泡泡，從開始實施的 11 月 15 日起到 11 月 21 日為止的 7 天時間，共有 1015 名來自新加坡的觀光客造訪南韓。

基於南韓和新家坡之間的旅行泡泡計畫，只要新加坡的觀光客在入境南韓之後所立即實施的 PCR 核酸檢測結果呈陰性反應，就能直接從事觀光活動而不需接受隔離。但如果停留時間超過 8 天以上，那麼在入境之後的第 6 到 7 天，就有必要到醫療院所接受追加檢測。

韓國文化體育觀光部負責政策業務的官員表示，他們將選擇 COVID-19 疫情狀況穩定的國家來擴大免隔離規定的辦理、減少 PCR 檢測次數，以及恢復免簽入境的規定等，逐步重啟觀光。

另根據《韓聯社》23 日報導，南韓樂天免稅店 (Lotte Duty Free) 表示，在相隔約 1 年又 9 個月的時間之後，終於有國外旅行團到訪。在 11 月 22 日當天，有 10 多名新加坡觀光客在總店停留約 1 個小時、享受購物樂趣。

樂天免稅店自 2020 年 2 月 28 日之後，就沒有國外旅行團入內購物。相關人士表示，為因應國外觀光客的增加，他們正持續的進行準備。