合庫銀主辦美元聯貸 國銀熱捧爆122%超額認購

合庫銀主辦的「BUMBLE BEE FOODS, LLC」及「CLOVER LEAF SEAFOODS CORP.」美元聯貸完成簽約，貸款金額共 4 億 3200 萬美元 (約新台幣 118 億元)，資金用途將用來償還既有債務並充實營運所需資金。

該聯貸由合庫銀主辦兼任管理銀行，一銀與玉山銀擔任共同主辦，參貸行則有中信銀與華南銀，在銀行團踴躍參貸下熱購額度達 122%，最後以 4 億 3200 萬美元拍板定案。

合庫銀表示，BUMBLE BEE FOODS, LLC 及 CLOVER LEAF SEAFOODS CORP. 註冊地分別為美國與加拿大，為豐群水產股份有限公司為整合產業上下游，於 2020 年 1 月完成併購擁有百年歷史之 BUMBLE BEE 集團，目前於知名賣場及藥妝店 (Walmart、Costco、CVS 等) 銷售各式旗下自有品牌海鮮罐頭，為美國及加拿大市場領先品牌。

至於母公司豐群水產 1972 年 11 月成立於台灣，主要從事透過海外基地供應遠洋漁船之油料、魚餌、用品等之補給及遠洋漁獲之收購買賣，為全球前三大鮪魚貿易公司。

合庫銀說，豐群擁有超過 45 年的鮪魚貿易與行銷經驗，從初期單純魚貨供應商，到垂直整合的全球化組織，版圖遍及歐亞美非等市場，提供整合性的供應鏈解決方案，在併購 BUMBLE BEE 集團後，併購效益將逐漸顯現，從漁船至品牌以上下游垂直整合方式，提昇品牌國際知名度。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，近年市占率皆名列前茅，今年前 10 月合併稅後盈餘較 2020 年同期成長 32.67%。