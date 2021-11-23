6家大到不能倒銀行名單不變 三指標都ALL PASS

金管會今 (23) 日表示，今 (2021) 年「大到不能倒」的系統性重要銀行 (D-SIBs) 名單，維持與去年 6 家銀行相同，六家銀行目前都符合今年的資本適足率門檻、且通過壓力測試，並交出首次「經營危機應變措施」。

6 家大到不能倒的 D-SIBs 銀行仍為中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合作金庫以及第一銀行。

金管會表示，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會邀請中央銀行、財政部及存保公司組成工作小組，完成 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施，於 2019 年公布次一年度 D-SIBs 之 5 家銀行，在去年又增列一銀，讓 (D-SIBs 達到 6 家。

金管會表示，經指定為 D-SIBs 者，應自被指定之日次年起，分 4 年平均提列 2% 額外法定資本要求、及 2% 內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」，及每年辦理並通過 2 年期之壓力測試。

不過，今年因應疫情衝擊，並為了強化銀行中介功能，以支持實體經濟，有關提列 2% 內部管理資本要求，已延後實施期程，可自 2022 年至 2025 年分 4 年提列完成；至於「經營危機應變措施」的首次申報時間亦延至今年 8 月底前申報。

依金管會規定，2019 年被指定的 5 家系統性重要銀行，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率分別在今年底要達到 8%、9.5%、11.5%；一銀因為晚一年入列所以可少 0.5 個百分點，目前 6 家 D-SIBs 的資本適足比率，均符合今年度的最低資本要求。

若是到 2025 年，則需達 11%、12.5% 及 14.5%，目前兆豐銀資本適足率未達此門檻，一銀則是第一類資本與資本適足率未達標。

另外，6 家 D-SIBs 所辦理「110 年度監理壓力測試」的結果均符合合格標準。銀行局主秘侯立洋表示，由於這 6 家銀行規模極大，一旦出現流動性風險、資本適足率不足或重大經營危機時，都必須預先準備，如緊急增資、處份資產、裁撤分行、停止部分業務等，避免波及其他金融機構，針對這些「經營危機應變措施」，6 家公司都已向金管會及存保公司申報。

金管會強調，D-SIBs 在金融市場係具有領導性地位之銀行，期許 6 家 D-SIBs 能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面，皆能全面帶動提升金融業經營之穩定及健全。