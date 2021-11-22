歐洲疫情擔憂助漲美元 歐元、加元、澳幣齊跌

在對歐洲疫情發展擔憂加劇之下，避險美元繼續獲得追捧，亞洲周一 (22 日) 時段來到接近 16 個月高點，歐元持續疲軟。

與商品相關的貨幣也受到打壓，美元兌澳幣及加元，都來到接近 10 月初以來的新高。

美元指數周一上午報 96.065，距上周寫下的 16 個月高點 96.266 相距不遠。歐元下跌 0.23% 至 1.1274 美元，接近去年 7 月以來的最低點 1.1250 美元。

墨爾本 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 發布報告指出，歐元兌美元還呈現自由落體狀態，因疫情使歐洲仍在經濟封鎖的危機之中。「對於動量、趨勢追隨者和戰術交易者來說，做空歐元在這裡仍然具有吸引力。」

歐洲又一次成為全球疫情焦點，占病例和死亡人數約一半。奧地利周一重新實施全面封鎖，德國衛生部長 Jens Spahn 表示，第四波感染使德國必須進入緊急狀態。

對疫情的憂慮同樣打壓了油價，並衝擊相關商品貨幣表現。美元兌加元上漲 0.21% 至 1.26575 加元，為 10 月 1 日以來最高。澳幣小跌至 0.7234 美元，稍早一度跌至 0.72285 美元，這是 10 月 6 日以來的低點。

澳洲聯邦銀行策略師 Joseph Capurso 認為，美元短期的強勢可能讓澳幣跌至 0.70 美元。而美元本周預計仍延續漲勢，衝向今年新高。因為強勁的通膨可能進一步推動市場對 FOMC 升息和美元的定價。