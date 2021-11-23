〈能源盤後〉OPEC+重新考慮增產 原油逆轉收高

週一 (22 日) 交易，原油期貨價格逆轉稍早跌勢，在 OPEC + 重新考慮持續適度增產的消息見報後，轉為收高。

市場認為，OPEC + 潛在此舉是在回應美國拜登政府努力說服石油消費國釋放原油儲備以降低油價的行動。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 36 美分或近 0.5%，收每桶 76.30 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.5%，收每桶 79.27 美元。

WTI 原油和 Brent 原油上週均大幅走跌，為連續第四週下跌並收在 7 週低點。

彭博報導，援引 OPEC + 代表的評論，目前尚不清楚 OPEC + 計劃的適度增產是否會繼續進行。OPEC + 一直按先前協議每月放寬生產配額 40 萬桶 / 日，接下來預定 於 12 月 2 日舉行會議。

原油早盤承壓，係因歐洲新冠病例增加導致各國重新限制大眾活動，引起市場擔憂。週一奧地利全面封鎖，而荷蘭和比利時民眾不滿防疫限制變得更嚴格，週末演變成暴力抗議。

Oanda 的高級市場分析師 Craig Erlam 說：「雖然不見得會進一步封鎖，但一些國家的病例數量已高到令人擔心，且各國政府可能會跟進奧地利的腳步。」

「由於價格飆漲，OPEC + 被迫要捍衛不增產的決議，而這就是 OPEC + 數個月來一直警告的事 (疫情再起)，現在我們看到價格修正，且各國若宣布更嚴格的防疫限制，未來幾週價格還有可能會持續修正。」

據報導，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週一表示，新冠疫情的情況「非常戲劇化」，且比德國迄今所經歷的任何事還要糟糕。這更加凸顯大眾的擔憂。

與此同時，據新聞報導，日本官員正設法避開法規，以釋放戰略石油儲備。美國政府與中國、日本和其他石油消費國協調共同釋放原油儲備以對抗高漲的價格，令原油承壓。

分析師表示，日本相關法規限制政府只能在短缺或自然災害期間，釋放原油儲備，但現在官方考慮下修儲備的最低門檻，作為解套方式以釋出儲備量。

其他石油商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收近每加侖 2.2478 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.3173 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 30.2 美分或 5.9% ，收每百萬 Btu 4.843 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkamp 表示：「NOAA 的最新天氣預報看跌，雖然 6 到 10 天的天氣預報顯示密西西比州的氣溫較正常情況更冷，但不敵較正常情況溫暖的西部美國氣溫，且未來 8 至 14 日的天氣預報中，西部的溫暖氣溫幾乎擴散全美，這會降低供暖需求。」