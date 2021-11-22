聯發科重返千元 相關股雨露均霑？

經過兩個多月，指數終於站上前波高點 17,633 之上，外資投信同步減碼期貨空單，買超現股，加上新台幣連續兩日升值，籌碼面有利台股往上續攻。而上市櫃企業第三季獲利也出爐，一如外界預期的再突破 1 兆台幣，再創單季獲利新高，這也是今年連續兩季獲利突破兆元，合計前三季獲利已經達 3 兆元的歷史新高，預估明年企業的股利也會更加豐厚，這麼強的基本面難怪連法人都得認錯回頭，再加上接下來年底作帳行情、作夢行情，台股已經準備往萬八挺進。

IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 產品兼具元宇宙、低軌衛星、電動車、5G、AI 等多項火熱趨勢，疫情期間順勢打敗對手高通，連續四季拿下全球手機晶片市占第一名。

聯發科股價週二 (11/16) 衝上 1,035 元，重返千金，法人 10 月中旬以來持續買進逾 24,000 張，預估全球 5G 晶片出貨量 2.07 億套，聯發科有望拿下 20%~30% 市占。聯發科去年 EPS26.01 元，今年前三季 EPS 已經達到 51.57 元，股價有望隨著台股往上邁進。

蘋果最新申請的一項專利讓外界嗅到不尋常的氣氛，大家都知道蘋果明年將推出 VR/AR 眼鏡，沒想到蘋果商業技巧更勝一籌，打算開發有隱私權的 VR/AR 眼鏡，唯有透過蘋果的隱私眼鏡才能看到 iPhone 的內容，這簡直就是打了市場上 VR/AR 一記悶棍，也預告蘋果的眼鏡未來將是不可取代。

蘋果 VR/AR 最重要的供應鏈當然就是鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、大立光(3008-TW)、揚明光(3504-TW) 和組裝廠和碩(4938-TW)，一旦蘋果眼鏡明年開始拉貨，業績將銳不可擋，而且 VR 裝置成本結構和傳統電子不太一樣，難度更高，對於供應鏈的獲利會更有幫助。

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