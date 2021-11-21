科技股領軍、財報撐腰 台股挑戰萬八關卡

台股在科技股領頭下周線連七紅，安聯投信台股團隊表示，受惠於第 3 季財報效應發酵，以及大部分企業對明年展望正向樂觀等利多消息帶動下，有機會挑戰新高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，第 4 季以來銷售動能增溫挹注市場信心，包括美國 10 月零售銷售表現持續上揚，意味供應鏈瓶頸與物價飆漲的現象，並未影響消費者的採購意願。

廖哲宏表示，美國 10 月整體零售銷售金額比 9 月增長 1.7%，超出市場預期 1.4%，也比前一個月 0.8% 加速成長，主要零售商 Walmart 與 Home Depot 上季財報也依舊強勁，凸顯消費者家用需求仍然強勁，經濟緩步走揚帶動消費續揚。

在產業部分，廖哲宏表示，中國雙 11 檔期銷售情況優於市場預期；另一方面，過去幾個月跌幅劇烈的電視面板於 11 月開始出現跌幅縮小。

根據安聯投信台股團隊研究調查指出，未來幾個月有機會出現止跌；另一方面，整體上游晶圓代工維持滿載至明年上半年的趨勢不變，部分製程持續漲價，消弭了之前投資人對於產業庫存調整的擔憂。

展望後市，廖哲宏指出，長期而言，仍看好電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢；隨著明年第一季的展望越來越明確，先前市場擔憂供過於求的景氣循環股，短期有機會看到不錯的股價表現。