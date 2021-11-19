Facebook 改名 Meta 後，元宇宙（metaverse）這一名詞瞬間爆紅，只要能沾上邊的公司股價都受益上漲。但究竟什麼是元宇宙？跟早就有的線上遊戲或虛擬世界有何差異？為何近期突然爆紅？真有投資價值與該如何投資？

1. 什麼是元宇宙？跟過往遊戲有何不同？

資料來源：GILBERT, Richard L. The P.R.O.S.E. (Psychological Research on Synthetic Environments) Project: Conducting In-World Psychological Research on 3D Virtual Worlds. Journal For Virtual Worlds Research, [S.l.], v. 4, n. 1, aug. 2011. ISSN 1941-8477. https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer

聽到元宇宙，大部分人腦海中浮現的是電影一級玩家，不就一群人在線上的虛擬世界中互動？那跟第二人生或是 GTA online 等遊戲有何差異（第二人生為 2006 年紅極一時的虛擬世界遊戲）？我也可以在遊戲世界中跟其他真人玩家聊天或是一起完成任務，所以線上遊戲就是元宇宙？根據較多人引用的 Richard L Gilbert 對虛擬世界與 Matthew Ball 對元宇宙的定義，過往虛擬世界的遊戲與元宇宙，在大量使用者、持續運轉這兩點都很相似，但由 3D 圖像介面進化成沉浸感更深的 3D 虛擬世界，且可互用的網路則是最大差異。白話文來說，元宇宙更貼近真實世界、其中的經濟行為會模糊虛擬與現實世界的界線、身分可在不同的宇宙間轉換。

2. 為何現在？產品與應用都有顯著改善

如上段所述，更貼近現實的體驗、經濟行為與不同身分間的轉換，是元宇宙與過往遊戲的最大差異，而這三點也解釋了為何今年突然看到元宇宙概念的爆發。更便宜與穿戴更舒服的 VR 設備，加上爆發性增加的相關應用，讓更多消費者體驗的虛擬世界的美好；區塊鍊與 NFT（非同質化代幣）等技術，讓玩家可以在虛擬世界生產東西，並將這東西換成能在現實世界中使用的貨幣（數位時裝《虹彩》以 9,500 美元成交）；FB 改名與強調的不只是 VR 產品或技術，關鍵在於建立一個共同規則（如同制定當初網路規則 HTTP 一樣，），而這規則讓不同虛擬或現實世界中的身分可以簡單快速的互通（玩家可把 A 宇宙的帳號無痛登入到 B 宇宙）。

資料來源：Vrtuoluo，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/11/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 商機有多大？該如何佈局？

資料來源：PwC，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/11/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2021 年全球預估有 29.6 億玩家，市場規模為 1,758 億美元，預估到 2024 年將進一步成長至 2,187 億美元（資料來源：NewZoo）。我們認為元宇宙將先從遊戲市場開始侵蝕，如同手機蠶食過往掌上型主機市場一樣，沉浸感更強的體驗不是現有遊戲能夠比擬的。除了遊戲外，工作、社交等佔據我們生活重心的活動，也會從逐漸從實體轉成線上進行，預估整體元宇宙的市場規模將從今年的 149 億美元，成長至 2030 年的 1,543 億美元。

如同當年資訊革命一樣，除了硬體製造商受惠於更多的家用電腦需求外，從眾多網站中脫穎而出的入口網站或是軟體公司股價漲勢更是驚人（1989 年 9 月至 1999 年 12 月，標普 500 軟體服務與標普 500 科技硬體與設備指數分別上漲 1,930% 與 990%）。元宇宙不只會帶動 VR 等硬體設備商的需求，個別宇宙開發商、規則制定者、未來型態廣告商、NFT、區塊鍊等都會受益。與其自己辛苦找尋單一個股，不如交給專業基金經理人一網打盡。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

重要性如同資訊革命，相關基金適合長期投資

元宇宙的影響力與重要性堪比當初資訊革命，除了會對我們生活與工作型態帶來重大轉變外，也會左右未來投資的績效。建議可以選擇聚焦科技創新的基金，無論是單筆或是定期定額扣款，都必須忽略股價短期波動並長期持有，才能享受豐碩的果實。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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