2022年起勞保年金調高至63歲 退休金準備好了嗎?

隨著高齡化社會的到來，退休規劃一直是眾人討論的話題，更凸顯提早規劃的重要性，依現行勞保老年年金給付規定，2022 年起勞保老年年金全額提領資格調高至 63 歲，2026 年後請領年齡更高達 65 歲，未達請領年齡則無法足額領取，內政部最新公布的「109 年簡易生命表」指出我國人平均壽命為 81 歲，在退休生活的期間中除了勞保老年年金與勞退給付外，更應依個人需求規劃穩定的現金流以彌補退休金不足之缺口，您現在開始準備了嗎?

退休後除了日常開銷外，接緊而來的醫療費用及長期照顧的花費，若想要在維持一樣的生活品質，一定要提早準備，同時也須將通膨納入考量。從現在開始進行退休規劃，一方面可以確保未來的生活品質，二來亦能減輕子女的負擔，正因為退休規劃如此重要，我們更應當選擇穩健的方案作為首要考量，有紀律的理財規劃再加上複利的效果，將使退休金更有效率的累積。

巴菲特著名的滾雪球理論：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」長期穩健的累積資產使退休生活更無後顧之憂才是重點，此時可使用「新光智能理財」來量身規劃退休金。新光智能理財會依照每位客戶現階段規劃及可投資金額產出「投資組合模擬分析」，特別提醒此模擬分析是依系統進行模擬預估，不代表實際績效。推薦客戶的投資組合中若客戶有不喜歡的標的也可自行更改挑選，大幅增加投資的彈性及多元性。在投資的過程中也會持續關注變化自動監控市場，並定期檢視標的績效，適時汰弱留強，一旦偏離原先設定目標，將發送「再平衡機制」調整，讓客戶不會錯失進出場的時機並降低風險，以協助客戶調整投資組合，以維持最理想的配置，及提供專屬的投資報告書，讓投資人能清楚了解市場趨勢與投資績效。

「新光智能理財」最終希望能藉由新光銀行的專業服務，來協助客戶完成人生的資產配置與規劃，進而設計清楚明瞭的投資交易流程，客戶只要設定投資的目標、投資年期及金額，系統就會運用大數據演算法來根據客戶的投資屬性及理財需求從而推薦客製化的投資組合，亦能藉著自動執行的市場監控，來隨時掌握市場變化，並提供客戶再平衡調整機制來達到降低風險的效用，幫助客戶做好計畫，所以想要擁有完善的退休規劃，現在就來體驗「新光智能理財」吧!

《新光智能理財》網站：https://skbrobo.skbank.com.tw/robot/

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