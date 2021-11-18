兆利也上元宇宙 VR軸承出貨暴增5倍

元宇宙題材發燒，供應鏈也有感，軸承廠兆利 (3548-TW) 透露，近期明顯感受到 VR 相關軸承及機構件出貨暢旺，單月出貨量月增 5 倍，超越前半年出貨總和，在國內外大廠競相搶進下，同步搭上元宇宙商機。

據了解，兆利在 VR 軸承的大客戶是宏達電 (2498-TW)，也是主要供應商，供應占比過半，公司不評論單一客戶及產品，但宏達電在 10 月中推出新產品 VIVE Flow、炒熱元宇宙題材，兆利出貨量也迎來爆發。

兆利直言，過去 VR 軸承出貨量相當穩定，占比並不算高，但 10 月至今的確明顯感受到出貨成長；以營收來看，兆利 10 月營收 5.87 億元，月增 5.8%、年增 10.7%，在十一長假、缺料等影響下逆勢成長，也優於公司預期。

而在 VR 出貨升溫以及摺疊手機布局持續發酵下，兆利認為，11 月營收可望續向上，第四季營收也可望較第三季成長，累計兆利前 10 月營收 55.97 億元，年增 26.7%。

以產品營收占比來看，在摺疊手機出量以及 VR 爆量下，帶動兆利 3C 產品比重衝上 12%，筆電則降至 31%，LCD 螢幕占 53%、光纖零組件等其他約 4%；兆利認為，VR/AR 商機在明後年可望更明顯，公司除了 VR 用的軸承外，也有 AR 眼鏡的相關應用，隨時準備好迎接元宇宙的爆炸商機。