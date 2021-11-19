〈陸港盤後〉證券、地產族群帶頭衝 上證上漲1.1% 周線黑翻紅 

受到標普、那指、費半再創新高的激勵下，周五 (19 日)A 股三大指數開高，早盤三大指數一度拉回至平盤附近，主要因為鋰礦、稀土、風電等類股表現不振。

不過午盤後，權值股出現買盤，證券、地產族群帶頭上漲，三大指數出現急拉，隨後大盤保持在高檔震盪。

而今日滬深兩市成交金額為人民幣 1.11 兆元，較前一個交易日略減人民幣 111 億元，連續 21 個交易日成交金額破兆。

港股方面，恒指延續前一個交易日的跌勢，主要受到網科股財報不如預期的拖累，投資人大舉拋售相關類股，恒指盤中一度失守 25000 點整數關卡。不過中資地產類股意外勁揚，吸引低接買盤進場，午盤後恒指逐漸收復失土，股王騰訊回升至平盤附近，帶動指數順利站回 25000 點之上，但終場仍收黑。

阿里巴巴 (9988-HK) 公布第二季財年業績，營收年增 29%，已經連續第二季不如預期，獲利衰退八成，同時還下修全年的營收成長，股價崩跌 10.3%，為恒科指之冠，對大盤的拖累也最重。

其它網科股方面，百度 (9888-HK) 重挫 3.6%、快手 (1024-HK) 下挫 2.3%、美團 (3690-HK) 下跌 2.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.13%，報 3560.37 點；科創 50 指數上揚 1.46%，報 1444.78 點；深證成指上揚 1.19%，報 14752.49 點；創業板指收紅 1.04%，報 3418.96 點。

本周上證綜指上漲 0.6%，科創 50 指數小漲 0.32%，深證成指小漲 0.32%，創業板指小跌 0.33%。

恒生指數下挫 1.07%，報 25049.97 點、恒生科技指數小跌 0.26%，報 6457.97 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 82.93 億元，其中滬股通買超人民幣 39.26 億元，深股通買超人民幣 43.67 億元。本周北向資金合計買超 111.84 億元。

法人觀點

國盛證券認為，目前需留意政策有獎勵、景氣前景佳，且具備產品議價權的產業龍頭。操作上，類股輪動行情將延續較長時間，週期股退潮，科技題材成為新主流，消費類股回穩反彈。

因此看好高景氣與景氣改善的產業，如新能源車、電子零組件、軍民融合等族群。另一方面疫情對消費的衝擊呈現邊際遞減，境內疫情即將被撲滅，隨著通膨率回升，消費類股值得關注。

