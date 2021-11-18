〈陸港盤後〉元宇宙失速 上證下滑0.5%

美股回檔下挫，周四 (18 日)A 股三大指數全數開低，隨後指數震盪下滑，元宇宙概念股失速，成為殺盤重點。不過在鋰電池、風電族群大漲的刺激下，指數盤中一度回升，甚至翻紅。

但午盤過後 A 股獲利了結賣壓湧現，石油、白酒、地產類股下挫，三大指數再度拉回整理，而上證 3500 點附近支撐強勁，力保關鍵價位不失。

今日滬深兩市成交金額仍在兆元水準之上，達人民幣 1.12 兆元，日增 8%，已連續 20 個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到中美股市齊跌的拖累下，恒指今日開低走低，科技類股賣壓沈重，主要受到百度 (9888-HK)、嗶哩嗶哩(9626-HK) 業績不如預期的拖累而重挫。

百度第三季 non-GAAP 下的純益只有人民幣 50.9 億元，年減 27%，雖然打敗預期，但仍不敵市場的賣壓，股價崩跌 8.3%。至於嗶哩嗶哩則是虧損大七成，股價慘跌逾 10%，嚴重打擊投資人信心。

兩大網科股財報不如預期的拖累下，相關族群全數成為重災區，阿里巴巴 (9988-HK) 重挫 5.5%、快手 (1024-HK) 大跌 2.9%、騰訊 (700-HK) 大跌 2.9%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.47%，報 3520.71 點；科創 50 指數下跌 0.85%，報 1423.97 點；深證成指收黑 0.9%，報 14579.17 點；創業板指下挫 1.09%，報 3383.91 點。

恒生指數下挫 1.3%，報 25319.72 點、恒生科技指數重挫 2.96%，報 6474.55 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 44.53 億元，其中滬股通賣超人民幣 33.19 億元，深股通賣超人民幣 11.34 億元。

法人觀點

萬和證券認為，當前市場對於股市前景看法平淡，短線大盤將維持狹幅震盪的格局，一方面是經濟下滑壓力對指數帶來的壓抑；另一方面則是第三季部分企業業績告捷對投資人信心的提振。

接近年底階段，流動性預期與利多政策推出的預期有所增加，跨年行情可望在寬鬆貨幣環境與政策落地的推動下展開。此時可佈局跨年行情，可重點關注績優低估值藍籌股。產業方面可留意食品飲料、電氣設備、採掘等類股。

