落實公司治理 潘健成請辭群聯董座暨董事、續任執行長

群聯 (8299-TW) 今 (18) 日宣布，由於 2016 年發生的財報事件仍在訴訟階段，董事長潘健成主動辭任董事長暨董事職務，續任執行長，董座則由產品營運事業群副總經理顏暐駩接任。

由於潘健成除為執行長外，也是公司最大股東，個人加上投資公司珵合投資，合計持股近 8000 張、持股比重將近 4%；雖然潘健成請辭董座與董事，但仍執掌公司營運，對董事會與股東負責。

群聯指出，雖然潘健成依法續任董事長資格不受任何影響，但為期符合公司治理高標準，經審慎考量及公司長期發展規劃後，潘健成主動辭任董事長，董事會表示惋惜並尊重其決定，也一致支持並要求潘健成續任執行長。

群聯臨時董事會並推舉董事顏暐駩擔任董座，顏暐駩畢業於交大電機與控制工程學系，2001 年進入群聯，歷任產品工程暨測試部經理、研發暨生產處長，現任產品營運事業群副總，對公司核心技術發展、關鍵零組件採購、生產製造至品質控管等皆有充分歷練。

群聯強調，公司體質健全，集團營運不受影響，公司業績也穩健成長，經營團隊將持續帶領公司朝千億元營收目標邁進。

潘健成 2016 年爆發的財報不實案，新竹地方法院 10 月底審理終結宣判，有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑 1 年 10 月，得易科罰金；另有關違反證交法部分，則處有期徒刑 2 年。