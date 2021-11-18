〈美股早盤〉Nvidia強勢領軍 費半勁揚逾2%

本周美股走勢震盪，主要指數多半於平盤附近來回波動，美股周四 (18 日) 開盤漲跌不一，Nvidia、梅西與柯爾百貨的優異財報，助標普 500 與費半開盤走高。截稿前，道瓊工業指數小跌 17 點或 0.05%，那斯達克綜合指數漲 0.3%，標普 500 指數漲 0.2%，費城半導體指數漲逾 2％。

零售商梅西百貨 (M-US) 和柯爾百貨 (KSS-US) 盤前公布亮眼財報，且兩者均上修全年銷售展望，開盤後分別漲逾 10% 和 8%。中概股阿里巴巴 (BABA-US) 公布上季營收、獲利表現均未達預期，開盤重跌 9％。

思科 (CSCO-US) 因財報不佳，加上供應鏈打擊獲利前景，開盤後跌近 9％。在公布創新高的營收與優異財測後，Nvidia(NVDA-US)開盤大漲 12％，AMD(AMD-US)、美光 (MU-US) 等晶片股也獲得提振，開盤後同步走揚。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數續徘徊於疫後新低，報 26.8 萬人，續領人數也繼續探低，至 208 萬人。

截稿前，10 年期美債殖利率持穩於 1.604%。

在報導傳出中國準備釋放石油儲備後，布蘭特原油期貨周四短暫跌破 80 美元關卡，為 10 月 1 日以來首度，截稿前小漲 0.7% 至 80.9 美元，WTI 原油期貨漲 0.6%，至 78.8 美元。

截至台北時間周四 (18 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 17.32 點或 - 0.05%，暫報 35913.73 點

那斯達克綜合指數上漲 43.81 點或 0.28%，暫報 15961.10 點

標普 500 指數上漲 8.58 點或 0.18%，暫報 4697.25 點

費半上漲˙77.22 點或 2.02%，暫報 3908.64 點

台積電 ADR 上漲 2.30% 至每股 121.80 美元

10 年期美債殖利率持穩於 1.604％

紐約輕原油上漲 0.60％ 至每桶 78.83 美元

布蘭特原油上漲 0.73% 至每桶 80.87 美元

黃金下跌 0.31% 至每盎司 1864.40 美元

美元指數下跌至 95.79

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 9.34％，至 146.49 美元。

受雲計算和零售商業業務驅動，阿里巴巴周四盤前公布會計年度 Q2 營收年增近 30%，但仍連續 2 季遜於預期，調整後淨利也較去年同期大減 39%，並下修全年收入展望。

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 12.48％，至 34.69 美元。

梅西百貨 (Macy’s) 盤前公布 Q3 營收報 54 億美元，年增 35%，調整後 EPS 為 1.23 美元，均高於市場預期，並上調全年銷售展望至 242.8 億美元。

Nvidia(NVDA-US) 早盤上漲 10.17％，至 322.38 美元。

因電玩熱潮刺激顯卡需求，Nvidia 最新財報取得亮眼成績，且勝過華爾街預期，除了主力遊戲業務外，Nvidia 看好資料中心持續推動業績成長，Q4 財測優於預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (11/13) 初領失業金報 26.8 萬人，預期 26 萬人，前值自 26.7 萬人上修至 26.9 萬人

美國上周 (11/6) 續領失業金報 208 萬人，預期 212 萬人，前值自 216 萬人上修至 220.9 萬人

上周初領失業金人數幾乎持平前值，徘徊於疫後低點 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 Peter Oppenheimer 表示，股市短期前景仍佳，受負實質利率、高風險溢酬和資金流動支持，股市可望在新的一年走強。

Kleinwort Hambros 首席投資長 Fahad Kamal 稱，市場正處於通膨影響消費者信心的階段，但他預計，這只會帶來短期影響，明年企業的獲利增長力道將維持強勁。