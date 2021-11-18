渣打銀攜手台積電 簽署20億美元永續貸款連結

渣打銀行今 (18) 日宣布，與台積電 (2330-TW) 簽署 20 億美元 (折合新台幣 553 億元) 的永續績效連結貸款額度，這也是渣打銀行在全球提供額度最大的永續績效連結貸款。

渣打銀行表示，這次台積電的永續績效連結貸款由渣打銀行台灣、香港及新加坡三個市場共同提供，渣打銀行將在未來兩年期間持續追蹤台積電的相關永續表現，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水質污染物的排放量。並將視達成幅度，提供客戶貸款利率減碼。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，依據渣打集團擘畫的永續金融藍圖，我們透過多元的產品與服務，以及渣打集團豐沛的跨國資源，協助客戶在拓展業務的同時，也能兼顧永續發展。

渣打銀行表示，這次與台積電簽署永續績效連結貸款，不僅在額度上創台灣永續金融服務的新指標，也是渣打銀行目前永續績效連結貸款中全球最高者。

台積電不僅是台灣的指標企業，更在全球半導體產業位居龍頭地位，在推動永續發展的過程中也扮演業界標竿的角色。台積電連續 21 年獲選道瓊永續指數成分股（DJSI），除了是全球唯一創下此佳績的半導體業者，更積極發揮產業龍頭的影響力，鼓勵上下游供應商共同落實永續作為。台積電明訂多項長期永續指標，每年揭露達成進度，並宣示於 2050 年達到淨零排放，且逐步設定相關目標：2025 年達排放零成長、2030 年減到 2020 年的排放量。渣打銀行將於兩年期貸款期間追蹤企業永續表現，視指標達成狀況提供貸款利率減碼，透過降低企業融資成本，為全球永續共好盡一份心力。